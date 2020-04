Chiesa e la Juventus si riavvicinano: Commisso stavolta può cambiare idea sul gioiello trattenuto la scorsa estate

Come scrive La Stampa, la Juventus è tornata alla carica per Federico Chiesa, tanto che in questi giorni il padre-agente Enrico ha trovato l’accordo con i bianconeri per un ingaggio da 5 milioni di euro l’anno. La Vecchia Signora non ha mai mollato la presa sul gioiello viola, ma nelle ultime settimane il rapporto tra le parti è stato soltanto rinsaldato. Anche Commisso adesso può cambiare idea: se un anno fa non poteva presentarsi cedendo il suo miglior talento, adesso può accontentarlo. Per oltre 60 milioni Chiesa può partire in direzione Torino, ma la società viola spera nei rilanci di Inter e Manchester United per far lievitare ulteriormente il prezzo ed investire in modo massiccio nella prossima campagna acquisti.