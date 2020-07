Chiesa e la trasformazione in “soldatino” per Iachini. I meriti di Beppe: Dalla riconoscenza di Ribery alla compattezza del gruppo

Federico nel ciclo Montella aveva perso entusiasmo e identità tattica. Con Iachini, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, è stato amore a prima vista. I risultati? Per la prima volta nella sua carriera Chiesa è finito in doppia cifra alla voce gol realizzati. Non solo, per aiutare il tecnico il gioiello viola ha accettato di fare la prima punta alla Dybala e il terzino a tutta fascia. Come un perfetto soldatino. Chiesa ora è tornato a essere per la Fiorentina un valore tecnico ed economico. A seconda di quello che sarà il suo futuro. Non solo. Il rapporto con lo spogliatoio è un altro degli elementi che hanno convinto Rocco a rinnovare la fiducia al tecnico ascolano. Qualche esempio? Dopo il pareggio nei minuti di recupero contro il Verona i due subentrati Chiesa e Cutrone, protagonisti della rete decisiva, sono corsi ad abbracciare Iachini. Non è facile accettare di buon grado di andare in panchina. E Ribery, rientrato dopo mesi di assenza per infortunio, ha dialogato in maniera positiva fin dal primo allenamento con il responsabile tecnico. Riconoscendogli competenza e spessore umano.

