Chiesa e quel gol che ha fatto il giro del web riaccendendo l’entusiasmo

Il ritorno del vero Federico Chiesa può essere la miglior notizia per la prima di Iachini, perché la classifica preoccupa assai e la domanda è quanto la mentalità del nuovo allenatore possa incidere da subito su un gruppo in cui nessuno è abituato a lottare per la salvezza. Intanto, come riporta La Nazione, la buona notizia arriva dal n° 25, che fa il giro dei social con una rasoiata che lascia il portiere di sasso, riaccendendo l’entusiasmo della gente che non aspetta altro se non rivederlo in campo, senza più quei maledetti fastidi che ne hanno condizionato fin qui l’ascesa.