Chiesa e un futuro da decifrare. L’ultima offerta è arrivata dalla Premier: ecco a quanto ammontava

Dopo che Commisso ha fatto capire di essere pronto a lasciar partire Chiesa davanti a una giusta offerta, questa potrebbe sì arrivare dall’Italia (Juventus e Inter in pole, nel caso) ma è evidente come la Fiorentina preferirebbe trattare con club esteri. In particolare quelli inglesi, come Newcastle ma soprattutto Manchester United, fermo ad una proposta da circa 55 milioni di euro. A riportarlo è La Nazione.

0 0 vote Article Rating