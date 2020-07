Chiesa e un gesto (probabilmente) indirizzato a chi lo ha criticato

La Fiorentina ha acciuffato il pareggio contro il Verona al 96′, veramente all’ultimo tuffo. Un gol siglato da Cutrone, su assist di Chiesa. Quest’ultimo, dopo la rete del pareggio, si è portato l’indice al naso invocando il silenzio. Un messaggio, non essendoci i tifosi allo stadio, probabilmente indirizzato a chi lo ha criticato per le ultime prestazioni che, a dire il vero, non sono state proprio esaltanti, specialmente l’ultima contro il Cagliari.

Il tutto mentre continua il silenzio circa il suo futuro, sia da parte della società che da quella del giocatore stesso.