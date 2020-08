“Chiesa è un giocatore da Premier League. Mandzukic? Sarebbe una garanzia, i grandi giocatori danno sempre il massimo”

L’ex direttore sportivo ed esperto di mercato Gianluca Nani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Credo che il mercato sarà particolare, ma le grandi squadre, quando vorranno prendere un giocatore, lo prenderanno. Allenatori? Io sono sempre contrario all’esonero, è un’abitudine che spero passi. Bisogna dare tempo ai tecnici per lavorare. Chiesa? Sicuramente è un giocatore da Premier, ha le caratteristiche per il calcio inglese, ha strappo e accelerazione. Le squadre inglesi cercano quel tipo di giocatore, e il loro potere economico è maggiore di quasi tutti gli altri campionati. Mandzukic? I grandi giocatori vogliono sempre fare il massimo, se il giocatore arriva con la giusta motivazione, porta molto sotto tanti aspetti. Ha grande esperienza e un passato che parla per lui. Commisso? Con lui la Fiorentina è in una botte di ferro, ma naturalmente ci vuole tempo prima di fare il grande cambio di passo. Serve pazienza, ma la squadra è in buone mani”.

