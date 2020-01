Chiesa e un incontro decisivo con la Fiorentina. Il rebus si chiama clausola rescissoria

Contro il Napoli è tornato a segnare anche Federico Chiesa che non andava in gol dallo scorso 27 ottobre, contro la Lazio. Un segnale importante per la Fiorentina che ha bisogno che il proprio attaccante recuperi la sua forma migliore.

Ma terminata questa finestra di mercato, ai primi di febbraio quindi, ci sarà l’incontro decisivo con la società per il rinnovo del contratto fino al 2024. Lo scrive stamani La Repubblica. C’è poi da capire se, in caso di accordo, verrà inserita o meno una clausola rescissoria. A giugno poi la Fiorentina e il giocatore faranno il punto della situazione è decideranno il da farsi, vale a dire se continuare insieme o prendere altre strade. In questo senso, nel corso delle ultime ore, il presidente viola, Rocco Commisso, ha ribadito che “la società non vende nessuno”, ma “se c’è qualcuno che vuole andarsene, può farlo” a patto che arrivino offerte congrue al valore dei giocatori.