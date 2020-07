Chiesa e un record personale che rischia di rimanere inchiodato

La caccia al record di marcature in Serie A, numero che rischia di restare inchiodato a quota sei per la terza stagione consecutiva, si sta trasformando in una sorta di maledizione ed è per questo che Federico Chiesa ha bisogno di correre ai ripari. Il suo futuro è ancora da decidere. Rocco Commisso, che lo scorso dicembre ha incontrato lui ed il padre, è stato chiaro: se il ragazzo – trattenuto l’estate passata – chiederà di essere ceduto (e sarà in grado di portare sul tavolo un’offerta ritenuta congrua dal club) non ci saranno veti, ma ora più che mai il figlio d’arte ha bisogno di mandare segnali anche agli operatori di mercato, oltre che al Ct Mancini, visto che l’Europeo è slittato di una stagione. Lo osservano da vicino in Inghilterra (ci sarebbero lo United e pure il Newcastle), ma gli serve di più. Soprattutto se davvero punta ai club italiani di prima fascia. Se non gol, almeno assist e imprevedibilità. Che poi è quello che ci sta mettendo Ribery che, a 37 anni, in una calda notte d’estate, ha giurato amore a vita ai viola. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

