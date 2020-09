Chiesa e una situazione ancora tutta da decifrare: l’imperativo è non farsi trovare impreparati

Chiesa, sarà addio? Torna in questi giorni in voga una delle questioni più dibattute in casa Fiorentina. Le pretendenti più “pericolose” sembrano essersi tirate indietro per la corsa al numero 25 viola (Inter-Juventus), ma occhio anche agli altri top club italiani. Ormai la situazione è chiara: la Fiorentina è disposta a trattare, ma non è tempo di sconti. Per far partire Chiesa però, Commisso dovrà di certo rivedere la sua richiesta di 80 milioni, ritenuta esagerata e fuori logica da tutti gli interessati. Pradè è stato chiaro: discorso rinnovi rimandato a fine mercato, ma la sensazione è che al ritorno a Firenze di Commisso ci sarà un incontro tra le parti per capire il da farsi.

Nel caso arrivasse un assalto e un’offerta irrinunciabile per Chiesa l’addio potrebbe realmente esserci, ma a quel punto la Fiorentina dovrebbe rivedere i suoi piani sul mercato in maniera consistente. Siamo già a metà settembre e, anche se la fine della sessione di mercato estiva (5 ottobre) è ancora lontana, il tempo per le grandi trattative è sempre meno. Pradè ha già pronto il piano B o in casa Fiorentina sono tutti ottimisti sulla permanenza di Federico? L’imperativo è non farsi trovare impreparati, qualunque cosa succeda, anche perchè attualmente in rosa di giocatori con le sue caratteristiche non ce ne sono.