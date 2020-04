Chiesa e un’offerta che ancora non è arrivata…

Non è un segreto che, di fronte ad una richiesta di cessione – fin qui mai arrivata – da parte di Federico Chiesa e comunque in presenza di una offerta economica reputata giusta, si possa lavorare per cercare di accontentarlo: il presidente ce lo aveva confermato anche a febbraio, all’indomani della chiusura delle trattative invernali. Ed è altrettanto evidente che negli ultimi mesi, è emersa sempre più una.. fame di Fiorentina da parte del gioiello di casa viola, già dalla sosta invernale, quando ha rinunciato alle vacanze restando a lavorare al centro sportivo per recuperare dal fastidio fisico e farsi trovare pronto al momento giusto. E’ vero, Iachini gli ha in qualche modo «accorciato» il campo, mettendolo più vicino all’area piccola, e lui non tradito: 4 dei sei gol realizzati in A in questa stagione (di fatto, tutti quelli segnati nel 2020, tra cui una doppietta a Genova contro la Samp) sono arrivati proprio così, eguagliando a poco più di metà campionato il record di marcature di sempre. A riportarlo è il Corriere dello Sport.