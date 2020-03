Un altro momento importante per la Fiorentina sarà quando la società sarà chiamata a mettersi intorno ad un tavolo per rinnovare i contratti di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. I colloqui vanno avanti da tempo e i contatti sono stati positivi, si legge su La Repubblica. La volontà da parte dei viola è quella di trovare un’intesa, in entrambe le situazioni. La strada tracciata è quella giusta, quando ci saranno le condizioni bisognerà passare al nero su bianco.