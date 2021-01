Chiesa fa doppietta e la Juventus vince il big match contro il Milan (che rimane primo)Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il big match è servito! Da poco finita Milan-Juventus, la super partita della 16esima giornata.

Ritmi subito altissimi con occasioni da una parte e dall’altra. Al 16esimo è l’ex Fiorentina Federico Chiesa che con un sinistro potente centra il palo alla destra di Donnarumma. Non passano due minuti e il protagonista è ancora Chiesa servito da Dybala in area rossonera che questa volta incrocia il tiro e non sbaglia. Allo scadere del primo tempo il Milan trova pareggio grazie a un gran gol di Calabria che viene servito da Leao al limite dell’area e con il piattone la mette nell’angolino. Nella ripresa regna l’equilibrio ma al 62esimo, ancora Chiesa con un’incursione dalla destra prende velocità e spara un rasoterra imprendibile. Doppietta dell’ex Fiorentina e 2-1 Juventus. I bianconeri dilagano al 75esimo con McKennie che segna su invito di Kulusevski , entrambi subentrati. Finisce 3-1 per la Juventus.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 37, Inter 36, Roma 33, Juventus 30, Sassuolo 29, Napoli, Atalanta 28, Lazio 25, Verona 24, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese 16, Fiorentina 15, Spezia, Cagliari 14, Parma, Torino 12, Genoa 11, Crotone 9.