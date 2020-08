Chiesa il regalo di Friedkin ai suoi nuovi tifosi?

Federico Chiesa in procinto di lasciare la Fiorentina? Non è detto, anzi. Più la situazione va avanti e più si capisce che siamo nel classico cul-de-sac. Commisso chiede tanti soldi per lasciarlo partire, ma club in Italia disposti a tirar fuori una bella vagonata di milioni non ce ne sono. Forse.

L’unica squadra che potrebbe avere disponibilità sul mercato è la Roma del neo proprietario americano Dan Friedkin. E Chiesa potrebbe essere il suo regalo ai nuovi tifosi, il biglietto da visita. Anche se in questo momento c’è la patata bollente Edin Dzeko da gestire per lui.

Non dovesse lasciare Firenze, ci sarebbe da intavolare una trattativa per il rinnovo tra lui e i viola, perché va bene che è cresciuto nel settore gigliato, ma arrivare a perderlo a costo zero sarebbe un vero e proprio suicidio.