Chiesa, in Italia resta solo la Juventus. Commisso deve però aprire la porta a due giocatori bianconeri

La Fiorentina è accerchiata ma è anche determinata a non perdere i propri gioielli. L’unica situazione controversa in questo senso è quella che riguarda Federico Chiesa. Il presidente Commisso vorrebbe tenerlo ma nel contempo ha lasciato una porta aperta alla sua cessione, perché evidentemente non ha avuto un feedback particolarmente positivo dal giocatore.

La Fiorentina lo valuta 70 milioni di euro (a gennaio era arrivata a valutarlo anche 80 milioni). In Italia, si legge su La Repubblica, l’unica possibilità concreta resta la Juventus, che però prima di entrare in azione deve cedere uno tra Bernardeschi o Douglas Costa. Per arrivare a quel valore complessivo e quindi soddisfare le richieste viola, i bianconeri potranno farlo mettendo sul piatto almeno un paio di contropartite tecniche. Pellegrini e Romero potrebbero essere due nomi giusti secondo la fonte citata.

Commisso continuerà a chiedere solo soldi o aprirà la porta anche a qualche giocatore inserito nell’affare?