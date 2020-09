Chiesa-Juventus, una trattativa tutt’altro che conclusa. E intanto emergono nuovi dettagli: il Manchester United non è l’unica big europea rifiutata dal giocatore

Quello relativo a Federico Chiesa è senza dubbio l’argomento del giorno. Il giocatore sembra davvero a un passo dalla Juventus, ma la trattativa non è ancora vicina alla conclusione. I bianconeri infatti stanno ancora cercando di vendere Douglas Costa, impresa certamente non facile e per il momento tutto tranne che riuscita. Discorso Juve a parte, emergono intanto altri dettagli sul conto di Chiesa. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, il giocatore non avrebbe rifiutato solo il Manchester United, ma anche un’altra big del calcio inglese. Stiamo parlando del Liverpool, che su volontà di Klopp aveva presentato alla Fiorentina un’offerta completamente in denaro. Commisso ha apprezzato, ma si è dovuto scontrare con la ferma volontà di Chiesa di rimanere in Italia.

