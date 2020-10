Chiesa la combina grossa alla prima con la Juventus. Bianconeri fermati dal Crotone Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo del sabato sera la Juventus pareggia per 1-1 in casa del Crotone. A segno i padroni di casa al 12′ Simy su calcio di rigore, i bianconeri rispondono al 21′ con Morata sigla l’1-1 su assist dell’ex esterno della Fiorentina Federico Chiesa alla prima apparizione con la nuova maglia. Nel secondo tempo lo stesso Chiesa la combina però grossa, entrando a gamba tesa su Cigarini. Cartellino rosso per l’ex gigliato e la Juventus resta in dieci. Al 79′ viene annullato un gol a Morata dal VAR, e nei minuti successivi la squadra allenata da Pirlo non riesce a trovare la rete del vantaggio. I bianconeri vanno così a 8 punti, mentre il Crotone porta a casa il primo punto della stagione.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 12, Juventus, Atalanta, Napoli 8, Sassuolo, Inter 7, Sampdoria, Verona, Benevento 6, Roma, Lazio 4, Genoa, Fiorentina, Spezia, Bologna, Parma 3, Crotone, Cagliari 1, Udinese, Torino 0.