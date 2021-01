Chiesa: “La differenza con l’anno scorso è la continuità di prestazione. Qua te lo spiegano i senatori in squadra…”

Dopo la doppietta contro il Milan di ieri sera, a Sky Sport ha parlato così l’ex calciatore della Fiorentina Federico Chiesa adesso in forza alla Juventus: “Quello che mi chiede il mister è provare l’uno contro uno, creare superiorità numerica e poi buttarmi col tempismo giusto negli spazi. Poi quando hai giocatori come Paulo e Cristiano che vedono cose che gli altri non vedono non c’è altro da dire. La differenza con l’anno scorso è la continuità di prestazione. Qua te lo spiegano i senatori in squadra, anche se non fai gol devi giocare bene per la squadra, devi dare tutto ed è quello che poi ti porta su alti livelli. I gol sol frutto di questo lavoro”.

