Chiesa: La Juventus riscatterà il giocatore dalla Fiorentina…anche se non si verificheranno le condizioni dell’obbligo

Federico Chiesa continua a segnare con soluzione di continuità ed è spesso il migliore in campo con la maglia della Juventus. E secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve si terrà il giocatore e lo riscatterà dalla Fiorentina, anche qualora non si verificassero nella prossima stagione le condizioni previste per l’obbligo di acquisto.

Un’operazione, lo ricordiamo, da 50 milioni di euro complessivi più bonus (altri dieci milioni massimo), che verranno pagati in modo articolato al club di Commisso.