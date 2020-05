“Chiesa? Lo vedrei bene nel Barcellona!”

Si parla molto del futuro di Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina ha più o meno le stesse possibilità di rimanere a Firenze e di andarsene altrove. Nel frattempo c’è chi, come l’ex viola, Mauro Bressan, lo vedrebbe bene in uno squadrone come il Barcellona, squadra già ricca di campioni. “E’ normale che se ci dovessero essere importanti offerte da parte di grandi squadre Chiesa potrebbe pensare lasciare – ha detto Bressan a Footballnews24.it – Commisso può farci poco, non può obbligare qualcuno a rimanere con l’idea di costruire una grande rosa. Sicuramente tra qualche anno i viola torneranno a lottare per qualcosa di veramente importante, ma ad oggi ci sono più possibilità che Chiesa vinca il campionato con il Barcellona o con la Juventus piuttosto che con la Fiorentina. Cois ha detto che può giocare sia nel Real che nel Barça? Sì, anche se tra Real Madrid e Barcellona mi piacerebbe di più vederlo con la maglia blaugrana, lo vedrei meglio lì sia per l’atmosfera che per il modo di giocare. E’ un giocatore che potrebbe garantire al Barcellona di giocare con diversi calciatori offensivi perché può dare anche una forte mano al centrocampo”.