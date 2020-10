Chiesa, manca la luce verde dalla Juventus e il giocatore scende in campo con la Sampdoria. La Fiorentina intanto si è tutelata

Il gran finale di questo mercato vede come protagonista l’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la realtà è che i viola sono aperti al dialogo, ma al momento a Torino non s’è acceso il semaforo verde per colpa degli esuberi Douglas Costa, Khedira, De Sciglio e Rugani.

Intanto Chiesa sarà in campo contro la Sampdoria domani sera e quindi tutto può slittare a lunedì prossimo. Senza escludere che, alla fine, il giocatore possa rimanere alla Fiorentina. Intanto il club viola si è tutelato con Callejon, svincolato di lusso che tiene tranquillo Iachini. Più di Deulofeu.