Chiesa manda segnali e Commisso risponde

L’apertura di Federico Chiesa alla Fiorentina c’è stata. E’ stata pubblica ed è indubbio che le parole del giocatore abbiano soddisfatto il numero uno gigliato, Rocco Commisso. Impossibile per il momento mettersi tutti intorno ad un tavolo, ma la strada sembra segnata, in senso positivo ovviamente: nuovo contratto, nuovo ingaggio e almeno una stagione in più da passare in riva all’Arno. Poi si vedrà il da farsi e se la Fiorentina tornerà ad essere una squadra competitiva (e magari con la qualificazione alle coppe in tasca) ecco che il percorso potrebbe essere fatto ancora insieme.