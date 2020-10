Chiesa: “Mi sono comportato sempre correttamente verso Commisso e la Fiorentina. Ecco cosa mi ha detto mio padre”

Continua così la conferenza stampa di presentazione di Federico Chiesa alla Juventus: “Orgoglioso di vestire questa maglia. L’ho saputo negli ultimi giorni di mercato di questa possibilità: ora devo concentrarmi sul campo e pensare alle partite. Sensazioni? Sicuramente c’è un po’ di responsabilità ma io penso a giocare. Devo ancora imparare quello che ci chiede il mister bene, ma sono contento di essere qua. Se ho parlato con Commisso? Mi sono comportato sempre in modo corretto verso il presidente e verso la Fiorentina, chiudo il discorso qui. Ronaldo? Non ho avuto il piacere ancora di salutarlo e allenarmi con lui però sarà una gioia farlo appena torna. Che sensazioni ho provato in Champions League? Sicuramente è bellissimo, abbiamo fatto una buona partita a Kiev, un po’ meno col Barcellona ma con il lavoro faremo sicuramente meglio. La mia famiglia è a Firenze. Mio padre mi ha solo detto di godermi questa avventura“.

