Chiesa: “Mio padre non è mai entrato nelle cose del campo. il presente è l’unico tempo sul quale sono concentrato e con i dirigenti…”

Ha parlato a lungo anche del padre Enrico Federico Chiesa nella lunga intervista concessa al Corriere dello Sport-Stadio: “Tanti dicono che avere un padre che ha fatto il tuo stesso mestiere e perdipiù alla grande sia un peso. Per me è un vantaggio, un enorme vantaggio. Il rigore, l’attitudine al sacrificio e l’educazione che mi hanno impartito lui e mia madre mi danno una forza incredibile. Mio padre non è mai entrato nelle cose del campo, ma mi ha sempre aiutato nei momenti difficili, anche lui perché ne ha vissuti tanti. Con il presidente, con Giuseppe Barone e Pradè nell’ultimo anno abbiamo parlato tantissimo, il presente è l’unico tempo sul quale sono concentrato. Io penso al lavoro di tutti i giorni, agli obiettivi immediati, il principale è la salvezza. Speriamo di tornare tutti a giocare, il resto verrà”.