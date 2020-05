Chiesa: “Non ho mai tifato nessuna squadra, ma il mio sogno era esordire al Franchi. A mio padre ruberei i 140 gol realizzati in serie A…”

Attraverso le pagine del Corriere dello Sport vengono riportate alcune parole di Federico Chiesa ieri in Diretta Instagram con il fratello Lorenzo: “Il mio sogno era quello di esordire al Franchi e non ho mai tifato per alcuna squadra: il settore che preferisco è la Curva Fiesole, ma ricordo ancora una gara di Champions in cui segnarono Balbo e Batistuta al Manchester United e anche lo spettacolo della Maratona fu bellissimo. A proposito di gol, ruberei i 140 realizzati da mio padre Enrico in A. Il più forte della famiglia Chiesa”.