“Chiesa non mi dispiace nel nuovo ruolo, i giocatori devono esser pronti a cambiare”

L’ex calciatore e allenatore Roberto Rambaudi è intervenuto a Radio Incontro Olympia parlando del cambio ruolo di Federico Chiesa: “Ci sarebbe da aprire un discorso su questo, l’esterno della Fiorentina non mi dispiace in quel ruolo. Andrebbe anche bene, ma i giocatori devono essere pronti a cambiare posizione formando un modulo diverso. Uno come Callejon negli ultimi venti metri non arriva sul fondo, ma taglia al centro”.

L’ex Foggia ha così definito il recente spostamento di Federico Chiesa, un cambio che non ha convinto tutto e che vedremo se sarà confermato da Beppe Iachini.