“Chiesa potrebbe giocare anche nel Real Madrid, ma rimarrà a Firenze. Senza lui e Castrovilli la Fiorentina non competerebbe nemmeno per i primi otto posti”

L’ex giocatore della Fiorentina Sandro Cois ha parlato a footballnews24.it in merito a Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli: “Chiesa all’Inter? “E’ un giocatore da grande squadra e se trova continuità diventerà uno degli esterni più forti d’Europa. Lo vedrei bene ovunque: all’Inter, alla Juventus e anche al Real Madrid e no, non sto esagerando. Ci sono pochi calciatori abili come lui nell’uno contro uno. Non credo, però, che andrà via dalla Fiorentina. Castrovilli? E’stata la rivelazione dell’anno, non solo per la Fiorentina ma anche per la Nazionale italiana. Nell’uno contro uno, anche lui, è fortissimo, nove volte su dieci ti salta. Ha una grande corsa ed è molto bravo tecnicamente, riesce inoltre ad abbinare perfettamente queste due qualità. Per diventare un campione deve migliorare un pochino la fase difensiva, se riuscirà a farlo diventerà davvero un perno della Nazionale e del calcio italiano. Se alla Fiorentina di oggi togliessimo Castrovilli e Chiesa resterebbe una squadra che non potrebbe competere nemmeno per arrivare tra le prime otto. Non credo che Commisso, che ha portato davvero tanto entusiasmo a Firenze, si farà scappare facilmente due giocatori così forti. Sono il futuro di questa squadra”.