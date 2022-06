Chiesa: “Quando sono cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina si insegnavano le basi, ora si guarda al risultato. Va cambiata la mentalità”

L’ex esterno della Fiorentina Federico Chiesa, ora in forza alla Juventus, ha rilasciato altre dichiarazioni a Sky Sport sul suo passato a livello giovanile con la maglia viola a margine dell’inaugurazione del nuovo Hub educativo di Torino: “Abbiamo bisogno anche di cambiare il sistema italiano, la verità è che siamo indietro rispetto alle altre Nazioni. Ha ragione il mister Mancini, i giocatori in Italia non giocano. Dobbiamo chiederci se non c’è il talento o la formazione, e cambiare un po’ mentalità. Io penso che Mancini sia la persona più adatta. L’ha fatto dopo il primo crollo, ci ha portato sul tetto d’Europa dopo il mancato Mondiale”.

Poi aggiunge: “Secondo me la formazione è fondamentale. Quando sono cresciuto io nel settore giovanile della Fiorentina si insegnavano le basi, ora si pensa al risultato”.