Per parlare del prossimo turno di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gigi Cagni. Ecco le sue parole in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Fiorentina:

“Per i bianconeri non sarà facile. La Juve ha fatto la più bella partita con il Parma, quindi vuol dire che Pirlo ha trovato la strada giusta. La Fiorentina è in una situazione difficile, anche Prandelli non è riuscito per ora a fare qualcosa d’importante, anche se l’organico è buono. Sembra intimorita, ma non ha cattiveria. Di sicuro la Juve chiuderà la Viola nella propria metà campo, che dovrà sperare in ripartenze importanti. Chiesa? Quello che mi sta meravigliando è che sta facendo bene anche a sinistra, quando alla Fiorentina era sempre a destra“.