“Chiesa resterà per dimostrare il suo valore in vista degli Europei. Torreira? Sarebbe un ottimo innesto, anche se…”

Il cantante e tifoso della Fiorentina Paolo Vallesi ha parlato a tuttomercatoweb: “Gli acquisti di gennaio, Amrabat su tutti, possono far crescere la squadra. Se si dovesse ricostruire il tandem d’attacco Piatek–Kouamè sarei felice. Torreira mi piace ma resta da vedere se la Fiorentina a metà campo giocherà a due o a tre. Il reparto è comunque di qualità. Chiesa? Secondo me resta perchè non c’è club italiano disposto a spendere certe cifre, neanche la Juve. Credo che Federico voglia restare in Italia anche in vista degli Europei”.

0 0 vote Article Rating