Chiesa ritrova il sorriso… e il post sui social: “Forza viola! Tutti uniti per raggiungere i nostri obiettivi”

A Federico Chiesa è tornato il sorriso, e forse anche quella passione per la maglia viola che sembrava aver perso. Lo si è visto quando il giocatore della Fiorentina è corso in campo ad abbracciare Pezzella dopo il gol, sommergendolo insieme agli altri compagni. E lo si nota, visto che viviamo nell’era digitale, anche nel ritorno a postare sui social. Ecco quanto scritto da Chiesa sul suo profilo Instagram, proprio sotto la foto dell’esultanza con Pezzella: “Forza Viola!!! Tutti insieme uniti per raggiungere i nostri obbiettivi”.