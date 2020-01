Chiesa salta la prima “partita” del 2020

Il gioiello della Fiorentina Federico Chiesa lascia anzitempo l’allenamento. L’attaccante viola, una volta terminata la parte fisica con il resto della squadra, ha lasciato il Franchi per raggiungere il centro sportivo Davide Astori, senza prendere parte alla partitella finale. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com il giocatore sta comunque bene ed avrebbe rinunciato alla parte finale dell’allenamento come concordato inizialmente. Il giocatore e lo staff viola, visti gli ultimi infortuni fisici, hanno preferito terminare la sessione in anticipo per evitare qualsiasi tipo di acciacco in vista della delicata sfida di lunedi prossimo contro il Bologna.