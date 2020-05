“Chiesa sarà l’uomo mercato di questa estate, ma c’è un’eventualità per la quale potrebbe restare alla Fiorentina”

Il procuratore e agente Fifa Mario Miele ha parlato a ilsussidiario.net riguardo a quelle che potrebbero essere le trattative per l’esterno della Fiorentina Federico Chiesa nella prossima sessione di calciomercato: “Se Federico Chiesa sarà uomo mercato di quest’anno? In effetti dovrebbe essere lui l’uomo mercato di quest’estate, nel corso della quale non si prevedono grandi trattative tra i vari club. Difficile che possa restare alla Fiorentina. L’unica eventualità è il fatto che i viola potrebbe chiedere tanto per il suo cartellino. In questo momento anche per i bilanci delle società di calcio non è una cosa opinabile. Potrebbe essere più semplice un’operazione di mercato con diritto di riscatto e alcuni prestiti di giocatori. Inter probabile destinazione? All’Inter avrebbe più spazio ma non so se andrà a giocare nella formazione nerazzurra”.