“Chiesa se non vuole restare deve andare via per forza. Mi aspetto un colpo tipo Ribery dalla Fiorentina”

L’agente FIFA Stefano Pucci a Radio Bruno Toscana ha parlato così del mercato viola: “L’arrivo di Amrabat è importante perché parliamo di un grande giocatore: sarà un rinforzo importante per un reparto che ne aveva bisogno. Credo ora servano giocatori di esperienza se si vuole ottenere risultati in tempi brevi. Chiesa? Se un giocatore non vuole restare in un posto deve sempre andare via: a una cifra adeguata me ne priverei. Un colpo alla Ribery? Sì, me l’aspetto da tifoso”.

