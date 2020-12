Chiesa segna e si procura un rigore che Ronaldo sbaglia. Alla fine tra la Juventus e Gasperini finisce in pareggio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 era di scena all’Allianz Stadium il big match tra Juventus e Atalanta. La partita è finita 1-1 ed è successo di tutto.

Vantaggio bianconero con l’ex Fiorentina Chiesa, che dal limite dell’area l’ha messa all’incrocio con un gran tiro. Altrettanto bello il pareggio di Freuler, che ha battuto Szczesny con una staffilata dalla distanza.

La Juve ha avuto però l’occasione di tornare subito in vantaggio, con un rigore molto dubbio (per non dire inesistente) procurato proprio da Chiesa. Episodio che ha provocato la furia di Gasperini, esattamente come a Firenze qualche anno fa. Tuttavia dal dischetto Cristiano Ronaldo si è fatto ipnotizzare da Gollini.

Il portiere dell’Atalanta è stato super anche poco dopo, esattamente come il collega Szczesny. Grazie anche alle parate dei due portieri dunque la gara si è conclusa sull’1-1.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 27, Inter, Juventus 24, Napoli 23, Sassuolo 22, Roma 21, Verona 19, Lazio, Atalanta 18, Udinese 14, Bologna, Cagliari, Benevento 12, Sampdoria, Parma 11, Spezia 10, Fiorentina 9, Torino, Genoa, Crotone 6.