Chiesa sempre più dentro il nuovo corso Fiorentina: ecco quando avverrà il faccia a faccia tra Rocco Commisso e il padre

Il cambio di modulo arriverà con il ritorno in campo di Ribery. “Con il campione francese a disposizione -osserva l’allenatore viola- potrei cambiare molto in attacco. Franck, per me, è un formidabile esterno offensivo”. Quindi, ideale per il 4-3-3. Ma per il momento si va avanti così. Con Chiesa ancora seconda punta. Federico è sempre più dentro il nuovo corso Fiorentina. Secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, a metà marzo, quando tornerà Rocco Commisso in Italia, babbo Enrico avrà probabilmente un incontro importante per parlare dell’allungamento del contratto. Si parla di una proposta di contratto con un ingaggio di oltre quattro milioni netti a stagione.