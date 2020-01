Chiesa: “Siamo tornati a correre e si vede, volevamo ripartire alla grande. Devo migliorare come seconda punta”

L’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, autore del gol del vantaggio contro il Napoli, parla così a Dazn dopo la vittoria di stasera contro i partenopei: “Il mister ci ha dato una grande mano a tornare in forma fisica, corriamo tantissimo adesso. Abbiamo fatto un grande risultato, adesso pensiamo alla prossima partita. Appena è arrivato il nuovo tecnico volevamo partire subito alla grande, abbiamo parlato con lui di questo. Io seconda punta? Essendo abituato a giocare sulla fascia devo ancora migliorare. Castrovilli sta facendo un grandissimo campionato. Siamo fortunati ad averlo in squadra; io e lui siamo amici oltre che compagni di stanza e parliamo molto. Zaniolo? Siamo amici, gli ho mandato un augurio di pronta guarigione. Mi dispiace molto per il suo infortunio, mi auguro che possa recuperare per l’Europeo.