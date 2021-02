Chiesa tiene a galla la Juventus contro il Porto grazie al suo secondo gol in Champions League, ma i bianconeri al ritorno devono ribaltare il risultato

Da poco terminate le gara d’andata dei due quarti di finale di Champions League, che vedevano impegnata la Juventus a Oporto.

Inizio horror dei bianconeri che dopo appena 61 secondi subiscono il gol dell’1-0 del Porto. Pasticcio difensivo in comproprietà tra Szczęsny e Bentancur che regalano il vantaggio ai portoghesi che segnano con Taremi. Il secondo tempo inizia in maniera identica, passano una manciata di secondi e il Porto trova il 2-0 grazie a Marega. La Juventus sembra in balia dei padroni di casa, ma all’82esimo è l’ex Fiorentina Federico Chiesa a sfruttare il bell’assist di Rabiot per accorciare le distanze e segnare il gol del 2-1 finale. Gara di ritorno in programma allo Juventus Stadium il 9 marzo.

Nell’altro quarto di finale il Siviglia ha perso in casa 2-3 contro il Borussia Dortmund.