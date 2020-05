Chiesa: “Tornati in campo con il sorriso. Forza Viola!”

La Fiorentina questo pomeriggio ha svolto una sessione di allenamento quasi normale. Infatti mister Beppe Iachini ha finalmente avuto la possibilità di tornare ad allenate tutta la squadra assieme, esclusi soltanto Caceres ancora in quarantena e la coppia Ribery/Kouame impegnata in una sessione personalizzata per smaltire al meglio gli infortuni.

E i giocatori sembrano essere tornati a sorridere, o per lo meno questo è per Federico Chiesa. Il gioiello viola pochi minuti fa, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto molto particolare: “Tornati in campo con il sorriso! Forza Viola!”

Ecco la foto in questione: