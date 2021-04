“Chiesa? Va messo tra i giovani più importanti d’Europa”

L’ex giocatore della Juventus, Alessandro Birindelli ha lodato l’ex viola Federico Chiesa su TuttomercatoWeb. Birindelli ha parlato anche del futuro del giovane: “Ad inizio anno facevo fatica a vederlo protagonista ma rispetto ai giovani di oggi non ha paura di sbagliare, si prende le responsabilità ed è in uno stato di forma impressionante. E’ continuo in partita con i suoi strappi e allunghi anche a fine partita, mettendo in difficoltà gli avversari, ieri in particolare Hysaj. Ha forza nelle gambe e qualità, lo metterei tra i giovani più importanti in Europa”.