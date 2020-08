Chiesa via? La Fiorentina apre alla cessione, ma c’è una condizione da rispettare

Dopo che l’anno scorso il presidente Commisso si è esposto in prima persona per far rimanere Chiesa alla Fiorentina, in questa sessione di mercato le cose sono cambiate. Il numero 25 può lasciare la Viola e nessuno si opporrà, a patto che arrivi un’offerta che soddisfi le richieste del tycoon italo-americano.

C’è però un’altra condizione per l’addio di Chiesa, che è stata messa proprio dallo stesso Federico. Il figlio d’arte della Fiorentina vuole rimanere in Italia, per cui tutte le possibilità di un trasferimento all’estero (Manchester United su tutti) sono da scartare. Almeno per il momento, visto che non è da escludere che nel corso delle prossime settimane lo stesso Chiesa possa cambiare idea.