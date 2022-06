Chiesa: “Vlahovic è un grande amico, con lui in campo mi trovo benissimo. Non vedo l’ora di aiutarlo a segnare di più”

Presente a Torino per la presentazione del nuovo Hub Educativo, l’ex attaccante della Fiorentina Federico Chiesa ha parlato ai media presenti anche del rapporto con Dusan Vlahovic: “Abbiamo già fatto coppia, con lui mi trovo benissimo in campo. E’ un grande amico anche fuori e questo sicuramente aiuta l’intesa quando giochiamo, non vedo l’ora di giocare con lui e di servirgli qualche assist per fargli fare qualche gol in più”.