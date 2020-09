Chiesa vuol lasciare la Fiorentina. Commisso fissa una data limite. La palla alla Juventus e il rebus Douglas Costa

Federico Chiesa vuole lasciare la Fiorentina. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport di stamani. Il giocatore ha ribadito il concetto alla dirigenza viola anche dopo la sconfitta contro l’Inter e il suo splendido gol. Il suo appello è riassumibile in quattro parole: Presidente, mi lasci andare. Questo appello ha portato Commisso a dichiarare, nel post gara che “con Chiesa tutto può succedere, si vedrà nella prossima settimana”.

Il club viola è dunque pronto a trattare la cessione del suo gioiello, ma Commisso non accetterà di essere messo spalle al muro. E sicuramente, non sarà lui a contattare la Juventus, che è la società in prima fila per il giocatore. E’ probabile che nei prossimi giorni Rocco fissi una data oltre la quale Chiesa non sarà più in vendita.

La palla, dunque, passa alla Juventus. La società bianconera spera di piazzare Douglas Costa per avere i soldi per comprare Chiesa. Ma se il brasiliano non trovasse la sistemazione giusta potrebbe, si legge ancora sulla ‘rosea’, anche essere un’alternativa tecnica da proporre ai viola in aggiunta a 10 milioni di prestito oneroso con un obbligo di riscatto a una cifra da fissare.