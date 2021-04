Chiti: “Siamo stati bravi a resistere nel secondo tempo. Ora testa al campionato, dobbiamo risalire la classifica”

Il giocatore della Fiorentina Primavera Lorenzo Chiti ha parlato a Sportitalia dopo la conquista della Coppa Italia: “Nel primo tempo meritavamo anche di fare qualche gol in più, ma non ci siamo riusciti. Nella ripresa, complice anche la stanchezza, ci siamo difesi ma alla fine abbiamo portato a casa una vittoria importantissima. Campionato? Nelle ultime partite abbiamo staccato un po’ la spina, quindi ora dobbiamo riprenderci e mettere tutto l’impegno possibile per risalire”.