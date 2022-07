Chiusa la trattativa per Dodô, ma la Fiorentina non può ancora tesserarlo. Deroga in arrivo? I dettagli

Sgombriamo subito il campo da ogni equivoco: il rischio che la trattativa tra Fiorentina e Shakhtar Donetsk per Dodô si trasformi in una telenovela non c’è. Il brasiliano sarà presto un nuovo giocatore del club viola, con il quale firmerà un contratto fino al 2027.

Il terzino destro si trova a Milano ormai da diversi giorni: come rivela La Nazione, ha accelerato l’arrivo in Italia per consentire una maggior tranquillità alla compagna prossima al parto. Nel weekend le due società si incontreranno per limare gli ultimi dettagli, ma la trattativa è da considerarsi pressoché chiusa.

Rimane un solo vero nodo da sciogliere: ad oggi, la Fiorentina non ha lo slot libero per tesserarlo come extracomunitario ed i tempi per averlo dipendono da altre trattative (Pulgar l’indiziato a partire, attenzione anche a Terzic). Per questo, la società potrebbe chiedere una deroga così da consentire a Dodô di allenarsi insieme ai nuovi compagni di squadra.