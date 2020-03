“Ci dicono di stare ad un metro di distanza e loro invece baci e abbracci”. Paci se la prende con le esultanze della Juventus e fa infuriare i tifosi bianconeri. VIDEO

L’attore comico e tifoso della Fiorentina, Alessandro Paci, con occhi distaccati ha seguito la partita tra Juventus e Inter che si è giocata ieri sera. Però non ha potuto fare a meno di notare qualcosa durante le esultanze per il primo gol della Juventus realizzato da Dybala: “Ma come? Ci dicono mantenete un metro di distanza dall’altro e loro baci e abbracci”.

Il video pubblicato sulla sua pagina Facebook ha però mandato su tutte le furie i tifosi bianconeri che lo hanno commentato e che hanno riempito di insulti Paci che nel frattempo, particolare non da sottovalutare, si è visto annullato ogni suo prossimo spettacolo a seguito dalle misure prese dal governo al fine di evitare la diffusione del Coronavirus.