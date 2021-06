“Ci manca Pulgar”: il Cile perde e i sostenitori sottolineano la sua assenza. L’infortunio occorso al centrocampista della Fiorentina

Prosegue la Copa America e nella notte italiana il Cile è stato battuto per 2-0 dal Paraguay. Assente in questa gara il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, a causa di una lesione ai muscoli ischio-tibiali della gamba destra. Al momento non è possibile sapere con certezza i tempi di recupero per questo infortunio occorsogli durante la gara contro l’Uruguay.

Un’assenza questa che è stata sottolineata molto nei commenti dei sostenitori cileni pubblicati nella rete. “Ci manca Pulgar” è stata una delle frasi più ricorrenti nei tweet scritti durante e dopo la gara.