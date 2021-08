Ci può essere una soluzione a sorpresa per Maleh? Solo se Italiano gli preferirà Leo Sena

Non è ancora del tutto certa la permanenza di Youssef Maleh che la Serie A se l’è guadagnata con il Venezia e che ora punta a giocarsela convincendo la Fiorentina. Su di lui però ha messo gli occhi proprio lo Spezia, rimasto orfano di Italiano: per la Gazzetta dello Sport sarà decisivo il parere del neo tecnico viola. Su di lui ma anche su Leo Sena, avuto proprio nella scorsa stagione in Liguria e potenzialmente calciatore da inserire nella rosa della Fiorentina.