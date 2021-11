Ci saranno anche tifosi della Fiorentina al raduno dei fondatori del tifo organizzato italiano

Si terrà domani l’evento quasi spontaneo che vedrà riunirsi al Moccagatta di Alessandria coloro che hanno contribuito a fondare il mondo del tifo organizzato. Tra le tifoserie rappresentate anche quella della Fiorentina e uno degli ideatori Mario Di Cianni, uno dei capi storici degli Ultras ’74 Alessandria ha spiegato a La Stampa il perché:

“I tifosi della Fiorentina l’8 settembre 1974 si presentarono per un match di Coppa Italia con striscione “Ultras Viola”, tamburi e coriandoli. Per noi fu una folgorazione, riuscimmo a creare subito un nostro gruppo. Molti di loro non sapevano di essere stati i nostri modelli. Non ne avevamo mai parlato, ci sarà l’occasione domani”.