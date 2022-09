Ci si mette anche la pioggia a rovinare i piani della Fiorentina: rifinitura interrotta per la squadra viola

Quando piove, poi grandina dice il detto. E per la Fiorentina non potrebbe essercene uno più azzeccato visto il momento della stagione in cui sta girando veramente tutto male, stamani anche dal punto di vista meteorologico perché la forte pioggia che ha colpito la città ha interrotto di fatto l’allenamento di rifinitura della squadra di Italiano. Il gruppo ha fatto rientro al centro sportivo per proseguire in palestra, riservandosi magari una nuova uscita con il calo di intensità della perturbazione. Come se non bastassero i pochi giorni di preparazione visto l’impegno di giovedì a Istanbul…