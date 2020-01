Ci siamo, Agudelo ha firmato con la Fiorentina!

Manca solo l’ufficialità, poi Kevin Agudelo sarà un giocatore della Fiorentina. Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, infatti, il centrocampista del Genoa è arrivato all’hotel Melia di Milano e ha firmato con il club viola, che dunque ha sorpassato il Parma al fotofinish. L’operazione andrà in porto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni. Un rinforzo importante per Iachini, un giovane di talento che può giocare sia come trequartista che come mezzala.